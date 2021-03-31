Собачка Байдена снова напала на человека: пострадавший обратился к медикам
Любимец Джо Байдена – немецкая овчарка Мейджор – снова напала на человека. Пострадал работник Службы национальных парков.
Источник:CNN
Представитель первой леди США Джилл Байден – Майкл ЛаРос – рассказал, что досадный инцидент произошел во время прогулки Мейджора.
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Да, Мейджор укусил человека во время прогулки. Для осторожности это лицо осмотрела медицинская служба Белого дома, после чего пострадавший вернулся к работе,
– отметил ЛаРос.
Спикер признался, что Мейджор "до сих пор адаптируется к своему новому окружению".
Что было раньше
- 29 января Джо Байден перевез в Белый Дом своих любимцев: собак Чемпа и Мейджора.
- Однако уже 9 марта Мейджор укусил охранника. На время пса отправили в поместье Байден в Делавэре.
- Мейджора супруги Байден взяли из собачьего приюта в 2018 году. Сейчас псу 3 года.
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