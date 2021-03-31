Любимец Джо Байдена – немецкая овчарка Мейджор – снова напала на человека. Пострадал работник Службы национальных парков.

Представитель первой леди США Джилл Байден – Майкл ЛаРос – рассказал, что досадный инцидент произошел во время прогулки Мейджора.

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Да, Мейджор укусил человека во время прогулки. Для осторожности это лицо осмотрела медицинская служба Белого дома, после чего пострадавший вернулся к работе,

– отметил ЛаРос.

Спикер признался, что Мейджор "до сих пор адаптируется к своему новому окружению".

Что было раньше