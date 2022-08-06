Байден выздоровел от COVID-19

Джо Байден 6 августа выздоровел от COVID-19. В то же время на самоизоляции президент США будет оставаться, пока повторно не получит отрицательный результат теста.

В Белом доме рассказали, что Байден, который планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году, чувствует себя просто великолепно. Во время болезни президент США продолжал работать. В частности, участвовал в виртуальных мероприятиях.

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Положительный результат теста на COVID-19 Байден получил 30 июля. За 3 дня до этого президент США объявил в соцсетях о своем выздоровлении. Байден заявил, что получил отрицательный результат теста на COVID-19 и поблагодарил своих врачей за возможность полноценно вернуться к работе.

Кевин О'Коннор – врач Байдена – рассказал, что президент Штатов входит в небольшой процент пациентов, у которых диагностируют "отскок" COVID-19.

В субботу поздно утром президент сдал положительный тест на антиген. Это фактически представляет "отскок" позитива. Президент не испытывал никаких повторных симптомов, и он продолжает чувствовать себя достаточно хорошо,

– заявил тогда О'Коннор.

Узнав о болезни, Байден начал принимать таблетки Paxlovid. Их назначают зараженным COVID-19 с высоким риском госпитализации. Кстати, использование Paxlovid – разрешено в Украине.

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