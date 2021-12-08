Об этом в эфире 24 канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский. Его возмутило то, что звонок Зеленскому назначили аж на 9 декабря.
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"Организацией руководил человек, который не очень доброжелательно относится к Украине, это Джейк Салливан. Этот жест не очень украшает Байдена. Думаю, он свою "атветку" получит завтра (9 декабря – 25 канал)", – сказал публицист.
Пионтковский: плохой жест со стороны Байдена
Российский публицист считает, что звонок Зеленскому через 2 дня после разговора с Путиным – это плохой знак со стороны президента США.
Это плохой знак со стороны Байдена и его антиукраинского помощника Салливана. Думаю, Зеленский выступит с категорическим несогласием возвращаться к российскому нарративу договоренностей,
– подчеркнул Пионтковский.
Он добавил, что видел первый комментарий Зеленского относительно разговора Байдена и Путина. "Мне нравится такая сдержанная холодность", – прокомментировал его слова Пионтковский.
Пионтковский о разговоре Байдена и Путина: смотрите видео
Разговор Байдена и Путина: коротко
- Президенты разговаривали более 2 часов в видеоформате. Это произошло 7 декабря.
- Известно, что Байден говорил, находясь в Белом доме, а Путин – в резиденции в Сочи.
- Президент США вновь заверил Путина в том, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Эта позиция – непоколебима.