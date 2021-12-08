Про це в ефірі 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. Його обурило те, що дзвінок Зеленському призначили аж на 9 грудня.
До теми Байден таки поговорить зі Зеленським вже після розмови з Путіним
"Організацією керувала людина, яка не дуже доброзичливо ставиться до України, це Джейк Салліван. Цей жест не дуже прикрашає Байдена. Думаю, він свою "атвєтку" отримає завтра (9 грудня – 24 канал)", – сказав публіцист.
Піонтковський: Поганий жест з боку Байдена
Російський публіцист вважає, що дзвінок Зеленському через 2 дні після розмови з Путіним – це поганий знак з боку президента США.
Це поганий знак з боку Байдена і його антиукраїнського помічника Саллівана. Думаю, Зеленський виступить з категоричною незгодою повертатися до російського наративу домовленостей,
– наголосив Піонтковський.
Він додав, що бачив перший коментар Зеленського щодо розмови Байдена і Путіна. "Мені подобається така стримана холодність", – прокоментував його слова Піонтковський.
Піонтковський про розмову Байдена і Путіна: дивіться відео
Розмова Байдена та Путіна: коротко
- Президенти розмовляли понад 2 години у відеоформаті. Це сталось 7 грудня.
- Відомо, що Байден говорив, перебуваючи у Білому домі, а Путін – у резиденції у Сочі.
- Президент США знову запевнив Путіна у тому, що підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ця позиція – непохитна.