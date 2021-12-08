Про це в ефірі 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. Його обурило те, що дзвінок Зеленському призначили аж на 9 грудня.

До теми Байден таки поговорить зі Зеленським вже після розмови з Путіним

"Організацією керувала людина, яка не дуже доброзичливо ставиться до України, це Джейк Салліван. Цей жест не дуже прикрашає Байдена. Думаю, він свою "атвєтку" отримає завтра (9 грудня – 24 канал)", – сказав публіцист.

Піонтковський: Поганий жест з боку Байдена

Російський публіцист вважає, що дзвінок Зеленському через 2 дні після розмови з Путіним – це поганий знак з боку президента США.

Це поганий знак з боку Байдена і його антиукраїнського помічника Саллівана. Думаю, Зеленський виступить з категоричною незгодою повертатися до російського наративу домовленостей,

– наголосив Піонтковський.

Він додав, що бачив перший коментар Зеленського щодо розмови Байдена і Путіна. "Мені подобається така стримана холодність", – прокоментував його слова Піонтковський.

До слова. Зеленський вважає, що розмова Байдена з Путіним – це позитив. Перемога України в тому, що США завжди підтримують нас, а Байден хоче врегулювати ситуацію на Сході України.

Піонтковський про розмову Байдена і Путіна: дивіться відео

Розмова Байдена та Путіна: коротко