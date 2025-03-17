Правда, Трамп не уточнил деталей, о ком именно шла речь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение в Truth Social.

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Помилования не имеют юридической силы, потому что подписаны факсимиле

Трамп заявил, что решение Байдена о помиловании недействительны и не имеют юридической силы, потому что были подписаны с использованием факсимильной подписи.

Нынешний президент США считает, что его предшественник даже не знал, какие именно помилования он подписывает.

"Помилования", которые сонный Джо Байден дарил, объявляются недействительными, такими, не имеющими юридической силы и последствий, поскольку их подписало автоматическое устройство, воспроизводящее подпись. Другими словами, Джо Байден не подписывал их, но, что еще важнее, он ничего о них не знал! Необходимые документы о помиловании не были разъяснены Байдену или одобрены им. Он ничего о них не знал, а те, кто знал, могли совершить преступление,

– считает Трамп.

К слову, такие же аргументы и у консервативного фонда "Наследие". Его представители заявляли о том, что Байден якобы воспользовался факсимиле на основе идентичных подписей, что были найдены на некоторых его документах.

"Это не мое решение – это будет решать суд, но я бы сказал, что они не имеют юридической силы, потому что я уверен, что Байден не имел никакого представления о том, что это происходило, и кто-то использовал автоматическую ручку, чтобы подписывать и выдавать помилования", – также позже добавил Трамп журналистам.

Как отметили в Bloomberg, Трамп может попытаться преследовать некоторых политических противников. Среди них экс-конгрессвумен Лиз Чейни, отставной генерал Марк Милли и эксперт по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи.