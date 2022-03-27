Соответствующее заявление народный депутат сделал в эфире канала "Рада" 27 марта. То есть после того, как оккупанты запустили ракеты по Львову.

Заметьте Ракеты летели не по Львову – а в направлении Байдена, – командование Воздушных сил

Байден понял, что Украине нужна система ПВО

Федор Вениславский рассказал, что сейчас мы отстаиваем свободу во всем мире.

Враг пытается использовать террористические методы, в частности, обстреливает мирные города Западной Украины. Он нанес удары по Львову, когда Джо Байден был в непосредственной близости к границам Украины, в Варшаве – это за более чем 200 километров от украинского города.

То есть это была демонстрация того, что Путин не боится сплоченности и риторики президента США.

Джо Байден понял, что та система противовоздушной и противоракетной обороны, которую Украина просит у него, является крайне необходимой. Потому что это был сигнал для Байдена, на который он должен отреагировать с точки зрения расширения помощи,

– пояснил Вениславский.

В частности, говорится хотя бы о системе ПВО, если они не готовы закрыть небо.

Также народный депутат Украины вспомнил, что Львов также является центром греко-католической веры, которая распространена в США.

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