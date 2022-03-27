Відповідну заяву народний депутат зробив у ефірі каналу "Рада" вранці 27 березня. Тобто після того, як окупанти запустили ракети по Львову.

Зауважте Ракети летіли не по Львову, а у напрямку Байдена, – командування Повітряних сил

Байден зрозумів, що Україні потрібна система ППО

Федір Веніславський розповів, що зараз ми відстоюємо свободу у всьому світі.

Ворог намагається використовувати терористичні методи, зокрема обстрілює мирні міста західної України. Зокрема завдав ударів по Львову, коли Джо Байден був у безпосередній близькості до кордонів України, зокрема у Варшаві – це за понад 200 кілометрів від українського міста.

Тобто це була демонстрація того, що Путін не боїться згуртованості та риторики президента США.

Джо Байден зрозумів, що та система протиповітряної та протиракетної оборони, яку Україна просить у нього, є вкрай необхідною. Тому що це був сигнал для Байдена, на який він має відреагувати з точки зору розширення допомоги,

– пояснив Веніславський.

Зокрема мовиться хоча б про систему ППО, якщо вони не готові закрити небо.

Також народний депутат України пригадав, що Львів також є центром греко-католицької віри, яка поширена в США.

До теми: промова Джо Байдена у Варшаві, 26 березня 2022 – дивіться відео