Джо Байден неудачно пошутил во время брифинга о лесных пожарах в Калифорнии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Передал слово и вызвал скандал

Во время брифинга, посвященном ситуации с пожарами в Калифорнии, в результате которых сгорели дотла по меньшей мере 2 тысячи домов, Джо Байден неудачно пошутил во время передачи слова Камале Харрис.

Он использовал неуместную игру слов.

Зажигайте,

– сказал он.

В сети показали видео этого. Слова действующего президента США вызвали большую реакцию, ведь по состоянию на 10 января в Калифорнии эвакуировались более 360 тысяч человек, а убытки могут достичь 20 миллиардов долларов.

Байден неудачно пошутил: смотрите видео

Кроме этого, СМИ также писали, что в результате пожаров в Малибу до основания сгорел дом сына Джо Байдена, Хантера. Пишут, что он использовал его для работы над картинами, однако, согласно опубликованным кадрам, от него почти ничего не осталось.