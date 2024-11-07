Сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Байден также отметил вице-президента Камалу Харрис как "человека исключительного характера".

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Что сказал Байден команде Белого дома после победы Трампа

Один из собеседников, который присутствовал на звонке, сообщил, что в среду вечером, 7 ноября, во время телефонного разговора с командой Белого дома Байден заявил, что они должны гордиться совместными достижениями.

Байден также похвалил вице-президента Камалу Харрис, назвав ее человеком "исключительного характера, честности и мужества". Президент США добавил, что Харрис была лучшей вице-президенткой, о которой он мог только желать.

В разговоре с командой Белого дома Байден выразил уверенность, что все они сегодня испытывают "самые разнообразные эмоции".

Я надеюсь, что есть одно чувство, о котором вы не забыли. Это гордость, гордость за все, чего мы достигли,

– подчеркнул Байден.

По словам Байдена, есть ряд инициатив, которые будут иметь длительное влияние на Соединенные Штаты. Среди них снижение расходов на здравоохранение, инвестиции в борьбу с изменением климата, восстановление после пандемии и другие важные вопросы. Президент США выразил уверенность, что проделанная работа и принятые законы принесут значительные изменения.

Также сообщается, что руководитель аппарата Белого дома Джефф Зиентс, завершая разговор, поблагодарил сотрудников за их вклад и подчеркнул, что они установили самый высокий стандарт эффективного правительства, который сохранится на многие годы.