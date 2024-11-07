Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Байден також відзначив віцепрезидентку Камалу Гарріс як "людину виняткового характеру".

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Що сказав Байден команді Білого дому після перемоги Трампа

Один із співрозмовників, який був присутній на дзвінку, повідомив, що в середу ввечері, 7 листопада, під час телефонної розмови із командою Білого дому Байден заявив, що вони мають пишатися спільними досягненнями.

Байден також похвалив віцепрезидентку Камалу Гарріс, назвавши її людиною "виняткового характеру, чесності та мужності". Президент США додав, що Гарріс була найкращою віцепрезиденткою, якої він міг лише бажати.про яку він міг тільки мріяти.

В розмові з командою Білого дому Байден висловив впевненість, що усі вони сьогодні відчувають "найрізноманітніші емоції".

Я сподіваюся, що є одне почуття, про яке ви не забули. Це гордість, гордість за все, чого ми досягли,

– наголосив Байден.

За словами Байдена, є ряд ініціатив, які матимуть тривалий вплив на Сполучені Штати. Серед них зниження витрат на охорону здоров’я, інвестиції у боротьбу зі зміною клімату, відновлення після пандемії та інші важливі питання. Президент США висловив впевненість, що виконана робота та прийняті закони принесуть значні зміни.

Також повідомляється, що керівник апарату Білого дому Джефф Зіентс, завершуючи розмову, подякував співробітникам за їхній внесок і підкреслив, що вони встановили найвищий стандарт ефективного уряду, який збережеться на багато років.