Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что Франция является одним из самых близких и давних партнеров США по ряду важных проблем. Они сейчас являются вызовом для мира.

Заметьте После скандала: во Франции заговорили об изменении стратегической концепции НАТО

Во время брифинга Псаки спросили, не собираются ли США компенсировать потери на фоне скандала с подводными лодками. Пресс-секретарь отметила, что Байден не будет обсуждать это с Макроном.

Франция уже перенесла саммит министров

Возмущенная Франция перенесла саммит с Великобританией. На этой неделе в Лондоне должны были встретиться министр обороны Великобритании Бено Уоллес и его французский коллега Флоренс Парли.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже отреагировал. Он заметил, что "наша любовь к Франции – неискоренима".

Скандал из-за подводных лодок: главное