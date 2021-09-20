В частности стороны обсудят основы альянса. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что страна не будет выходить из НАТО.
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Франция заявила, что НАТО обсудит основы альянса
НАТО по просьбе президента республики инициировало обсуждение основ альянса. На следующем саммите НАТО в Мадриде состоится кульминация новой стратегической концепции,
– заявил глава ведомства.
Он также добавил, – очевидно, то, что только что произошло, будет учитываться. Также политик обвинил союзников страны во лжи и заявил о кризисе.
Коротко о скандале с подводными лодками
- В 2016 году Франция и Австралия подписали соглашение на 56 миллиардов евро по поставке дизельных подводных лодок. Однако недавно Канберра в одностороннем порядке расторгла контракт.
- Это случилось после того, как Австралия, США и Британия заключили собственный оборонительный союз AUKUS. Он должен укрепить сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.
- Более того, Канберра получит 8 подводных лодок.
- Предварительно известно, что Франция возмущена. Именно поэтому страна отозвала своих послов из Соединенных Штатов и Австралии.