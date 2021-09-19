Президент Франции будет разговаривать с главой Белого дома уже в ближайшее время, пишут СМИ. Инициатором разговора, говорит пресс-секретарь французского правительства Габриэль Атталь, является именно Байден.

Ранее Канберра до соглашения с США и Британией выражала недовольство Франции, – Минобороны Австралии

Париж беспокоит вопрос доверия в отношениях

От Эммануэля Макрона будет просьба о разъяснении. Мы хотим объяснений того, что сейчас выглядит серьезным неоправданием доверия, – заметил Атталь.

Официальный Париж не против налаживания отношений с партнерами, однако вопрос доверия немало беспокоит французские власти.

Обратите внимание! Ранее Франция уже отозвала своих послов из Соединенных Штатов и Австралии.

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