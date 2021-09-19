Президент Франции будет разговаривать с главой Белого дома уже в ближайшее время, пишут СМИ. Инициатором разговора, говорит пресс-секретарь французского правительства Габриэль Атталь, является именно Байден.

Ранее Канберра до соглашения с США и Британией выражала недовольство Франции, – Минобороны Австралии

Париж беспокоит вопрос доверия в отношениях

От Эммануэля Макрона будет просьба о разъяснении. Мы хотим объяснений того, что сейчас выглядит серьезным неоправданием доверия, – заметил Атталь.

Официальный Париж не против налаживания отношений с партнерами, однако вопрос доверия немало беспокоит французские власти.

Что известно о скандале касательно субмарин

  • США и Австралия заключили соглашение с Великобританией.
  • Речь идет о создании нового оборонительного союза AUKUS, который должен укрепить сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.
  • Таким образом Канберра получит 8 подводных лодок.
  • Однако для этого Австралия в одностороннем порядке расторгла заключенный контракт с Францией – на 56 миллиардов евро.
  • Соглашение обязывало доставить в Австралию 12 субмарин.