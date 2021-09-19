Президент Франції розмовлятиме з главою Білого дому вже найближчим часом, пишуть ЗМІ. Ініціатором розмови, каже прессекретар французького уряду Габріель Атталь, є саме Байден.

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Париж непокоїть питання довіри у відносинах

Від Еммануеля Макрона буде прохання про роз'яснення. Ми хочемо пояснень того, що наразі виглядає серйозним невиправданням довіри,

– зауважив Атталь.

Офіційний Париж не проти налагодження відносин з партнерами, проте питання довіри неабияк непокоїть французьку владу.

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