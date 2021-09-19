Президент Франції розмовлятиме з главою Білого дому вже найближчим часом, пишуть ЗМІ. Ініціатором розмови, каже прессекретар французького уряду Габріель Атталь, є саме Байден.
Раніше Канберра до угоди зі США і Британією висловлювала невдоволення Франції, – Міноборони Австралії
Париж непокоїть питання довіри у відносинах
Від Еммануеля Макрона буде прохання про роз'яснення. Ми хочемо пояснень того, що наразі виглядає серйозним невиправданням довіри,
– зауважив Атталь.
Офіційний Париж не проти налагодження відносин з партнерами, проте питання довіри неабияк непокоїть французьку владу.
Що відомо про скандал щодо субмарин
- США та Австралія уклали угоду з Великою Британією.
- Мовиться про створення нового оборонного союзу AUKUS, який має зміцнити співпрацю в Індо-Тихоокеанському регіоні.
- Таким чином Канберра отримає 8 підводних човнів.
- Проте для цього Австралія в односторонньому порядку розірвала укладений контракт з Францією – на 56 мільярдів євро.
- Угода зобов'язувала доставити в Австралію 12 субмарин.