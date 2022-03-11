Байден предупредил, что прямое столкновение НАТО и России спровоцирует Третью мировую

Джо Байден в очередной раз подчеркнул, что силы США не будут воевать в Украине. Он опасается последствий, которые могут спровоцировать прямое столкновение НАТО и России.

США, как и ряд других стран Запада, посылают Украине оружия на миллионы долларов, в частности – зенитные и противотанковые ракеты. Кроме этого – обмениваются с нами разведданными.

Читайте также: Путин никогда не победит в войне с Украиной, – Байден

В США стремятся предотвратить Третью мировую войну

Впрочем, несмотря на отчаянные призывы многих украинцев, в США не планируют вести войну против России в Украине. Джо Байден объяснил, на чем основывается такая его позиция.

Прямое противостояние между НАТО и Россией – это Третья мировая война. Это то, что мы должны предотвратить,

– подчеркнул политик.

Байден предупредил Россию о химическом оружии

В то же время, американский лидер пообещал, что Россия заплатит "строгую цену", если решится использовать химическое оружие в Украине. Ранее Москва выдвигала Украине и США циничные и необоснованные обвинения в якобы разработке биологического и химического оружия. На самом же деле в мире опасаются, что химическое оружие могут применить оккупанты.

В пятницу Байден также выступил с инициативой прекратить нормальные торговые отношения с Россией, еще больше усилив давление на президента Владимира Путина после кровавого вторжения в Украину.

Обращение Байдена в 16-й день войны: смотрите видео