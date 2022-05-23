Байден предупредил Китай, что США применят силу для защиты Тайваня

Президент США Джо Байден заявил, что он готов применить силу, если Китай решит прибегнуть к нападению на Тайвань. Однако он надеется, что в Китае не пойдут на такой шаг.

Джо Байден отправился с рабочим визитом в Японию. Там у него запланировано участие в саммите группы стран четырехстороннего диалога по безопасности, куда входят Япония, Индия, Австралия и США. Едва ли не главный вопрос безопасности в азиатском регионе сейчас – ситуация вокруг Тайваня.

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Во время общения с журналистами у Байдена спросили, готов ли он к военному вмешательству, чтобы защитить Тайвань. Американский президент дал утвердительный ответ, заявив, что это "обязательство, которое мы дали".

Стоит отметить, что на вопрос журналистка фактически противопоставила ситуацию в Украине и Тайване. Ведь после военного вторжения России на территорию Украины, США хоть и поставляют нам много вооружения, но сами не вмешиваются в военный конфликт.

Байден также подчеркнул, что сейчас все страны работают над тем, чтобы донести до Китая невозможность захвата Тайваня. А также последствия, которые будут ожидать официальный Пекин из-за этого. И если эту идею таки удастся донести, то будет возможность избежать и вторжения.

В то же время, американский президент отметил, что Китай заигрывается с опасностью на Тайване, пролетая близко к острову.

Позиция о "едином Китае"

Вместе с тем Джо Байден заявил, что его администрация и дальше будет придерживаться принципа "единого Китая". Об этом он договорился с китайским лидером Си Цзиньпином.

Китай считает Тайвань своей территорией, которую при необходимости можно захватить силой. Тайвань утверждает, что является независимой страной и будет защищать свои свободы и демократию.

В то же время, США активно помогают в обороноспособности Тайваня, поставляя туда вооружение.

Следовательно, Байден заявил, что мнение о том, что Тайвань можно взять силой, просто неприемлемо.

Опасения Тайваня

Тайвань отделился от материкового Китая после того, как власть в стране захватила коммунистическая партия. Тогда представители националистической партии, известной как Гоминдан, сбежали на остров, где объявили свою независимость от Пекина. В Китае же другое мнение – они считают Тайвань "отколотой провинцией", которая вскоре вернется.

После того, как Россия начала войну против Украины, многие страны поняли, что нет никаких рычагов влияния на врага, который угрожает твоей независимости. Перед таким вызовом оказался и Тайвань, которому угрожает Китай. До прямого военного вторжения не дошло, но в 2021 году было зафиксировано рекордное количество военных самолетов Китая, которые нарушали воздушное пространство Тайваня. Этот остров в 100 километрах от материка.

В Тайване уже заявили, что отношения с Китаем сейчас самые плохие за последние 40 лет.

В то же время в Китае заявили, что сравнивать ситуацию с войной России против Украины и их отношения с Тайванем неуместно. Ведь если Украина – это независимое государство, то Тайвань большинство считают именно территорией Китая, даже США.

Тайвань важен своим местоположением. Мимо проходит много торговых путей в Азии.