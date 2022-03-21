Он напомнил, что ранее предупреждал об угрозе кибератак российскими силами против США. Таким образом, Россия пытается ответить на беспрецедентные экономические расходы, которые Штаты вместе с союзниками и партнерами нанесли стране-агрессору.

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Белый дом будет продолжать использовать все инструменты для сдерживания и, если необходимо, реагирование на кибератаки на важнейшую инфраструктуру США.

Я призываю наших партнеров в частном секторе немедленно усилить киберзащиту путем внедрения лучших практик. Ваша бдительность и неотложность сегодня могут предотвратить или смягчить атаки завтра,

– подчеркнул Байден.

Он также сообщил, что агентство кибербезопасности Департамента внутренней безопасности США (CISA) активно сотрудничает с организациями с критической инфраструктурой, чтобы быстро обмениваться информацией и указаниями по смягчению последствий, чтобы помочь защитить их системы и сети.

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