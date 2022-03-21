Він нагадав, що раніше вже попереджав про загрозу кібератак російськими силами проти США. У такий спосіб Росія намагається відповісти на безпрецедентні економічні витрати, які Штати разом із союзниками та партнерами завдали країні-агресорці.

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Білий дім продовжуватиме використовувати всі інструменти для стримування та, якщо необхідно, реагування на кібератаки на критично важливу інфраструктуру США.

Я закликаю наших партнерів у приватному секторі негайно посилити кіберзахист шляхом впровадження найкращих практик. Ваша пильність і невідкладність сьогодні можуть запобігти або пом'якшити атаки завтра,

– наголосив Байден.

Він також повідомив, що агентство кібербезпеки Департаменту внутрішньої безпеки США (CISA) активно співпрацює з організаціями з критичною інфраструктурою, щоб швидко обмінюватися інформацією та вказівками щодо пом'якшення наслідків, щоб допомогти захистити їхні системи та мережі.

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