У Міноборони України повідомили, що всі шкідливі e-mail заблокували. Вони не потрапили до користувачів.

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Міністерство оборони країни 404 продовжує здійснювати невдалі спроби кібератаки на Міністерство оборони України,

– мовиться у повідомленні.

У листі-фішингу вороги просили терміново підтвердити облікові записи, аби врятувати пошту від блокування. Це аргументували начебто критично важливим оновленням бази сервера.

Також у листі від "країни 404" було фішингове посилання. Цікаво, що його доменне ім'я – зареєстроване 22 лютого 2022 року та має ознаки приналежності до Міністерства оборони Росії.

У Міноборони України наголосили, що всі потуги ворога – марні. Кібервійська України у співпраці з партнерами тримають оборону.

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