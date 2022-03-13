У Міноборони України повідомили, що всі шкідливі e-mail заблокували. Вони не потрапили до користувачів.
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Міністерство оборони країни 404 продовжує здійснювати невдалі спроби кібератаки на Міністерство оборони України,
– мовиться у повідомленні.
У листі-фішингу вороги просили терміново підтвердити облікові записи, аби врятувати пошту від блокування. Це аргументували начебто критично важливим оновленням бази сервера.
Також у листі від "країни 404" було фішингове посилання. Цікаво, що його доменне ім'я – зареєстроване 22 лютого 2022 року та має ознаки приналежності до Міністерства оборони Росії.
У Міноборони України наголосили, що всі потуги ворога – марні. Кібервійська України у співпраці з партнерами тримають оборону.
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