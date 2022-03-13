В Минобороны Украины сообщили, что все вредоносные e-mail заблокировали. Они не попали к юзерам.
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Министерство обороны страны 404 продолжает предпринимать неудачные попытки кибератаки на Министерство обороны Украины,
– говорится в сообщении.
В письме-фишинге враги просили срочно подтвердить аккаунты, чтобы спасти почту от блокировки. Это аргументировалось критически важным обновлением базы сервера.
Также в письме от "страны 404" была фишинговая ссылка. Интересно, что доменное имя которой – зарегистрировано 22 февраля 2022 года и имеет признаки принадлежности к Министерству обороны России.
В Минобороны Украины подчеркнули, что все потуги врага – напрасны. Кибервойска Украины в сотрудничестве с партнерами держат оборону.
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