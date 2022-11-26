Склоняемся перед отважными украинцами, – Байден призвал почтить память жертв Голодоморов

Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине чтят память жертв Голодоморов. В 2022 году годовщина этих трагических событий пришлась на 26 ноября.

Джо Байден призвал почтить память жертв Голодоморов. Он подчеркнул, что США отдают должное стойкости украинского народа, пережившего разруху и тиранию, чтобы в конце концов создать свободное и демократическое. общество.

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В то время как храбрый украинский народ продолжает защищать свою демократию и свободу от жестокой агрессии России, мы не забываем почтить также жертв несправедливости и ужасов, причиненных Украине в прошлом,

– заявил Байден.

Байден: Мы склоняемся перед отважным украинским народом

Президент США напомнил, что в ноябре отмечается годовщина Голодомора – "смерти от голода". Он также вспомнил о репрессивной политике СССР.

"Во время своего правления Иосиф Сталин ввел жесткую и репрессивную политику в отношении Украины, включая создание искусственного голода в 1932–1933 годах, который привел к гибели миллионов невинных украинских женщин, мужчин и детей", – отметил президент США.

Байден подчеркнул, что США подтверждают непреклонную преданность суверенитету и территориальной целостности Украины. "И мы склоняемся перед отважным украинским народом, который продолжает храбро сопротивляться нападению России на свою демократию", – добавил американский президент.

Посол США почтила память жертв Голодомора

Посол США Бриджит Энн Бринк почтила память жертв Голодомора в Украине. В субботу, 26 ноября, она оставила обращение в знак памяти об этих трагических событиях в истории украинского государства в своем твиттере.

Бринк записала видеообращение на территории национального музея в Киеве "Мемориал памяти жертв Голодоморов в Украине".

Обращение Бриджит Бринк: смотрите видео

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