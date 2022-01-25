Сам Дуси впоследствии признался, что в тот момент не слышал слова Байдена. Теперь журналисту интересно, будет ли Белый дом "запиковать" слова Байдена в своей стенограмме.
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Инцидент произошел, когда журналистов попросили покинуть зал. Однако Дуси выкрикнул вопрос. Он поинтересовался, считает ли Байден инфляцию "политическим бременем накануне промежуточных выборов".
Сначала президент отметил, что это – "ценное замечание". Впоследствии Байден продолжил свою речь, а потом заявил "ну что за тупой су*ин сын".
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Впоследствии Байден позвонил Дуси
- Журналист рассказал, что примерно через час после инцидента Байден позвонил ему. Разговор был приятным. Президент заявил: "ничего личного, приятель".
- Дуси и Байден говорили о том, что пора двигаться вперед.
- Журналист заверил, что продолжит задавать вопросы. А Байден отметил: "Ты должен это делать".
- Впоследствии Дуси отметил: ему не нужно, чтобы перед ним кто-нибудь извинялся. Журналист заверил, что Байден может называть его, как хочет, лишь бы это заставляло президента говорить.