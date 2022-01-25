Сам Дусі згодом зізнався, що у ту мить не чув слів Байдена. Тепер журналісту цікаво, чи Білий дім "запікуватиме" слова Байдена у своїй стенограмі.

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Інцидент відбувся, коли журналістів попросили залишити залу. Однак Дусі вигукнув запитання. Він поцікавився, чи вважає Байден інфляцію "політичним тягарем напередодні проміжних виборів".

Спершу президент зауважив, що це – "цінне зауваження". Згодом Байден продовжив свою промову, а тоді заявив "ну що за тупий су*ий син".

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Згодом Байден зателефонував Дусі