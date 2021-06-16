По словам Байдена, США уже продемонстрировали, что они не позволят России продолжать такую политику. В частности, после последнего вмешательства в выборы из Штатов выслали российского посла. Кроме того, в стране закрыли некоторые российские объекты.

Заметьте Байден и Путин дали пресконференции после встречи: главные тезисы

Он (Владимир Путин – 24 канал) знает, что я приму меры,

– заверил Байден.

Президент США заметил, что такая реакция на действия России, становится ударом для авторитета Путина в глазах мирового сообщества.

Нарушение норм имеет свою цену

Байден призвал представить реакцию международного сообщества, если бы Штаты прямо вмешивались в выборы в других странах, и все об этом знали. Когда удается доказать, что Путин вовлечен в такие действия – это уменьшает престиж России. Тем более, что она пытается подать себя как одну из ведущих стран мира.

По словам лидера США, нарушение международных норм будет иметь соответствующую цену. Ее придется заплатить.

Обратите внимание! В январе 2021 года Байден позвонил Путину. Лидер Штатов тогда предупредил российского президента о возможной ответственности за вмешательство в президентскую кампанию в США в 2020 году.

Пресс-конференция Байдена: главное