По словам Байдена, США уже продемонстрировали, что они не позволят России продолжать такую политику. В частности, после последнего вмешательства в выборы из Штатов выслали российского посла. Кроме того, в стране закрыли некоторые российские объекты.
Заметьте Байден и Путин дали пресконференции после встречи: главные тезисы
Он (Владимир Путин – 24 канал) знает, что я приму меры,
– заверил Байден.
Президент США заметил, что такая реакция на действия России, становится ударом для авторитета Путина в глазах мирового сообщества.
Нарушение норм имеет свою цену
- Байден призвал представить реакцию международного сообщества, если бы Штаты прямо вмешивались в выборы в других странах, и все об этом знали. Когда удается доказать, что Путин вовлечен в такие действия – это уменьшает престиж России. Тем более, что она пытается подать себя как одну из ведущих стран мира.
- По словам лидера США, нарушение международных норм будет иметь соответствующую цену. Ее придется заплатить.
Пресс-конференция Байдена: главное
- Джо Байден дал пресс конференцию после встречи с Владимиром Путиным в Женеве 16 июня.
- Лидер Штатов заметил, что "нет ничего лучше диалога "с глазу на глаз".
- По словам Байдена, политики обсудили ряд важных тем. В частности, вопросы кибератак и вмешательства во внутренние дела США.
- Кроме того, президент Штатов выразил незыблемую приверженность своей страны к суверенитету и территориальной целостности Украины.
- Байден также прокомментировал ситуацию с заключенным оппозиционером Алексеем Навальным. Политик подчеркнул: смерть Навального будет иметь "опустошительные и разрушительные" последствия для России.