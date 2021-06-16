За словами Байдена, США вже продемонстрували, що вони не дозволять Росії продовжувати таку політику. Зокрема, після останнього втручання у вибори зі Штатів вислали російського посла. Окрім того, у країні закрили деякі російські об'єкти.
Зауважте Байден і Путін дали пресконференції після зустрічі: головні тези
Він (Володимир Путін – 24 канал) знає, що я вживу заходів,
– запевнив Байден.
Президент США зауважив, що таке реакція на дії Росії, стає ударом для авторитету Путіна в очах світової спільноти.
Порушення норм має свою ціну
- Байден закликав уявити реакцію міжнародної спільноти, якби Штати прямо втручалися у вибори в інших країнах, і всі про це знали. Коли вдається довести, що Путін залучений до таких дій – це зменшує престиж Росії. Тим більше, що вона намагається подати себе як одну із провідних країн світу.
- За словами лідера США, порушення міжнародних норм матиме відповідну ціну. Її доведеться заплатити.
Пресконференція Байдена: головне
- Джо Байден дав пресконференцію після зустрічі з Володимиром Путіним у Женеві 16 червня.
- Лідер Штатів зауважив, що "немає нічого кращого за діалог "віч-на-віч".
- За словами Байдена, політики обговорили низку важливих тем. Зокрема, питання кібератак та втручання у внутрішні справи США.
- Окрім того, президент Штатів висловив непорушну прихильність своєї країни до суверенітету і територіальної цілісності України.
- Байден також прокоментував ситуацію з ув'язненим опозиціонером Олексієм Навальним. Політик наголосив: смерть Навального матиме "спустошливі й руйнівні" наслідки для Росії.