За словами Байдена, США вже продемонстрували, що вони не дозволять Росії продовжувати таку політику. Зокрема, після останнього втручання у вибори зі Штатів вислали російського посла. Окрім того, у країні закрили деякі російські об'єкти.

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Він (Володимир Путін – 24 канал) знає, що я вживу заходів,

– запевнив Байден.

Президент США зауважив, що таке реакція на дії Росії, стає ударом для авторитету Путіна в очах світової спільноти.

Порушення норм має свою ціну

Байден закликав уявити реакцію міжнародної спільноти, якби Штати прямо втручалися у вибори в інших країнах, і всі про це знали. Коли вдається довести, що Путін залучений до таких дій – це зменшує престиж Росії. Тим більше, що вона намагається подати себе як одну із провідних країн світу.

За словами лідера США, порушення міжнародних норм матиме відповідну ціну. Її доведеться заплатити.

Зверніть увагу! У січні 2021 року Байден зателефонував Путіну. Лідер Штатів тоді попередив російського президента про можливу відповідальність за втручання у президентську кампанію США у 2020 році.

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