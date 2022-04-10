Байден проведет онлайн-встречу с премьером Индии: вероятная тема – дешевая российская нефть

Президент США 11 апреля проведет виртуальную встречу с главой правительства Индии. Джо Байден обсудит с Нарендрой Моди, в частности, ситуацию в Украине. В ходе беседы могут и поднять вопросы покупки Индией дешевой российской нефти.

Официально темой переговоров, как отметили в Белом доме, является углубление связей между правительствами и экономиками стран. Также проведут и "консультации относительно последствий жестокой войны России против Украины".

Читайте также Индийский техногигант закрывает офис в Москве из-за общественного давления

Россия предлагала дешевую нефть Индии, – СМИ

Однако СМИ предполагают, что Байден коснется в разговоре с Моди и покупки Индией дешевой российской нефти. Ведь из-за затруднительного положения Москва предлагала значительные скидки на нефть Urals. Из-за международных санкций "черное золото" в России продолжили покупать считанные компании.

По информации медиа, нефть Индии предлагали со скидкой почти на треть стоимости. Переговоры относительно соглашения вели на правительственном уровне. Из-за санкционной политики нефть Россия больше поставляет именно в страны Азии, чем Европы.

Следует перемотреть: Фейгин о планах Запада относительно режима Путина