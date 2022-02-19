Байден провел 2 важных звонка из-за обострения вокруг Украины

Президент США Джо Байден 19 февраля созвонился с другими американскими и европейскими коллегами из-за обострения в Украине. В разговоре приняли участие ведущие мировые лидеры.

Об этом Байден рассказал во время своего обращения. Президент США назвал эти звонки очень важными.

Важно Срочное обращение Байдена на фоне обострения на Донбассе

О каких звонках говорит Байден

Байден пообщался с двухпартийной группой конгрессменов, которая представляет США в Мюнхене на форуме по безопасности.

Также президент обсудил Украину с лидерами ЕС и НАТО.

Байден подчеркнул, что важно оставаться объединенными, несмотря на усилия России разделить политиков. Президент заверил, что Москве это не удастся, поскольку во время двух звонков он услышал о единстве и решимости.

Кто участвовал в разговоре

Байден собрал почти всех ведущих политиков мира. В частности, к разговору присоединились:

премьер-министр Канады Джастин Трюдо,

президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен,

президент Европейского совета Шарль Мишель,

президент Франции Эммануэль Макрон,

канцлер Германии Олаф Шольц,

премьер-министр Италии Марио Драги,

генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг,

президент Польши Анджей Дуда,

президент Румынии Клаус Йоханнис,

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Мировые лидеры выразили обеспокоенность из-за наращивания сил России. Они пообещали продолжать дипломатию, однако предупредили, что готовы наложить на Россию серьезные санкции, если та нападет. Также обсудили усилия по обеспечению обороны восточного фланга НАТО.

Обращение Байдена: что известно

Байден уже второй раз за неделю выступил со срочным обращением в отношении Украины. Он подчеркнул, что имеет основания полагать, что Владимир Путин одобрил решение напасть на Украину. Утверждает, будто Москва может атаковать Киев.

Также американский президент заявил, что Россия солгала, сказав, мол, обстрелы жилых районов на Донбассе устроила Украина. Это не соответствует действительности.

Обращение Джо Байдена по Украине от 18 февраля: