Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP News. Незадолго до этого это анонсировал один из представителей Белого дома на условиях анонимности.

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Байден поздравил Трампа с победой

Как пишет Associated Press со ссылкой на Белый дом, президент Джо Байден позвонил во второй раз избранному президенту Дональду Трампу, который уверенно обошел представительницу от демократов Камала Гаррис, чтобы поздравить с победой на выборах президента.

Там добавили, что Байден также пригласил Трампа в Белый дом для обсуждения переходного периода. Однако дату встречи пока не указали, ее согласуют в ближайшее время. Действующий президент пообщался с Камаллой Гаррис и поздравил ее с проведенной избирательной кампанией.

Также отмечается, что уже в четверг, 7 ноября, действующий президент планирует выступить с обращением по поводу результатов выборов.

К слову, NBC News со ссылкой на источники сообщало, что подход Байдена к победе Трампа будет состоять в том, чтобы сделать все, чего республиканец не сделал в 2020 году. Байден хочет позвонить республиканцу, чтобы поздравить его, пригласить в Белый дом.

Кроме этого, нынешний президент хочет присутствовать на инаугурации нового лидера страны.