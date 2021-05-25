Российский публицист Андрей Пионтковский заявил, что Путин потребовал от Байдена право полного доминирования на всем постсоветском пространстве. Однако он этого не получит.
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Почему на встрече будут обсуждаться Украину
По словам Пионтковского, Байден встретится с Путиным для того, чтобы объяснить, какую цену ему придется заплатить за военную агрессию против Украины.
Как заметил публицист, если после 7 лет агрессии против украинского государства Путин и дальше будет безнаказанно продолжать это делать, то это будет означать полный крах системы европейской безопасности.
Формально советники Путина и Байдена обнародовали обширный список глобальных проблем. Однако на самом деле они будут говорить об Украине,
– предположил он.
Каким будет результат встречи
Пионтковский считает, что встреча Путина и Байдена ничем не закончится. По его мнению, никакой "перезагрузки" не будет.
"Администрация Байдена не ищет новых партнерских отношений с Россией, а хочет предотвратить ее агрессивное поведение в Европе", – заявил публицист.
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По словам Пионтковского, Байден уже озвучивал набор мероприятий, которые введут в отношении России в случае агрессии против Украины. Он отметил, что это не только санкции, а тотальная экономическая война.
Публицист также считает, что нападение Путина на Украину исключать нельзя. Однако тогда российский президент получит все то, что ему обещал Байден.
Пионтковский рассказал о встрече Байдена и Путина: смотрите видео
Встреча Байдена с Путиным: что известно
- Джозеф Байден 13 апреля во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему встретиться на нейтральной территории.
- США и Россия уже согласовали место и дату встречи президентов. Она состоится 16 июня в Женеве.
- Лидеры государств обсудят ряд важных вопросов, поскольку США "стремится восстановить предсказуемость и стабильность отношений с Россией".
- Стоит заметить, что Путин и Байден еще не виделись с тех пор, когда американский президент возглавил государство.