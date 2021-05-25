Російський публіцист Андрій Піонтковський заявив, що Путін вимагає від Байдена право повного домінування на всьому пострадянському просторі. Однак він цього не отримає.
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Чому на зустрічі обговорюватимуть Україну
За словами Піонтковського, Байден зустрінеться з Путіним для того, щоб пояснити, яку ціну йому доведеться заплатити за воєнну агресію проти України.
Як зауважив публіцист, якщо після 7 років агресії проти української держави Путін й надалі безкарно продовжуватиме це робити, то це означатиме повний крах системи європейської безпеки.
Формально радники Путіна та Байдена оприлюднили великий список глобальних проблем. Однак насправді вони будуть говорити про Україну,
– припустив він.
Яким буде результат зустрічі
Піонтковський вважає, що зустріч Путіна й Байдена нічим не закінчиться. На його думку, жодного "перезавантаження" не буде.
"Адміністрація Байдена не шукає нових партнерських відносин з Росією, а хоче запобігти її агресивній поведінці у Європі", – заявив публіцист.
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За словами Піонтковського, Байден вже озвучував набір заходів, які запровадять щодо Росії у разі агресії проти України. Він зазначив, що це не лише санкції, а тотальна економічна війна.
Публіцист також вважає, що напад Путіна на Україну виключати не можна. Однак тоді російський президент отримає все те, що йому обіцяв Байден.
Піонтковський розповів про зустріч Байдена і Путіна: дивіться відео
Зустріч Байдена з Путіним: що відомо
- Джозеф Байден 13 квітня під час телефонної розмови з Володимиром Путіним запропонував йому зустрітися на нейтральній території.
- США та Росія вже погодили місце та дату зустрічі президентів. Вона відбудеться 16 червня у Женеві.
- Лідери держав обговорять низку важливих питань, оскільки США "прагне відновити передбачуваність та стабільність відносин з Росією".
- Варто зауважити, що Путін та Байден ще не бачилися від того часу, коли американський президент очолив державу.