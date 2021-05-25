Російський публіцист Андрій Піонтковський заявив, що Путін вимагає від Байдена право повного домінування на всьому пострадянському просторі. Однак він цього не отримає.

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Чому на зустрічі обговорюватимуть Україну

За словами Піонтковського, Байден зустрінеться з Путіним для того, щоб пояснити, яку ціну йому доведеться заплатити за воєнну агресію проти України.

Як зауважив публіцист, якщо після 7 років агресії проти української держави Путін й надалі безкарно продовжуватиме це робити, то це означатиме повний крах системи європейської безпеки.

Формально радники Путіна та Байдена оприлюднили великий список глобальних проблем. Однак насправді вони будуть говорити про Україну,

– припустив він.

Яким буде результат зустрічі

Піонтковський вважає, що зустріч Путіна й Байдена нічим не закінчиться. На його думку, жодного "перезавантаження" не буде.

"Адміністрація Байдена не шукає нових партнерських відносин з Росією, а хоче запобігти її агресивній поведінці у Європі", – заявив публіцист.

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За словами Піонтковського, Байден вже озвучував набір заходів, які запровадять щодо Росії у разі агресії проти України. Він зазначив, що це не лише санкції, а тотальна економічна війна.

Публіцист також вважає, що напад Путіна на Україну виключати не можна. Однак тоді російський президент отримає все те, що йому обіцяв Байден.

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