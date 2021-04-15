Росія у військово-польовий табір під Воронежем зігнала понад пів тисячі одиниць військової техніки. За даними української розвідки, держава-окупант скупчила біля наших кордонів до 36 батальйонних груп.

Це навіть більше, ніж у 2014 році, коли вона розв'язала війну проти нашої держави. Загострення ситуації стало однією з причин і тем першої телефонної розмови Джо Байдена та Володимира Путіна.

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У Білому домі готують санкції проти Росії

Сполучені Штати Америки заявили, що готові допомогти Україні у протистоянні з Росією. Наразі це здебільшого дипломатична підтримка. Однак Вашингтон показує, що готовий не лише розмовляти з Путіним щодо Донбасу, а й карати за інші злочини. Насамперед мовиться про:

спроби втрутитися у вибори президента США;

кібератаки на американські держустанови;

порушення Кремлем міжнародних договорів про заборону застосування хімічної зброї.

Зараз у Білому домі триває підготовка чергового пакету санкцій за ці "витівки". Під американськими санкціями вже понад пів тисячі російських компаній і громадян.

Серед них такі наближені до Кремля олігархи як Геннадій Тимченко, Віктор Вексельберг, та брати Роттенберги, один з яких є бенефіціаром палацу Путіна у Геленжику.

Поповнити їхні ряди можуть також мільярдери Алішер Усманов та Роман Абрамович. Обидва, окрім бізнесу у Росії, мають інвестиції в іноземних компаніях, зокрема і з американським капіталом.



Алішер Усманов і Роман Абрамович / Колаж 24 каналу

Відключення від SWIFT може дати негайний результат

Втім сподіватися на бунт олігархів не варто. Санкції лише "розмивають" фундамент влади Путіна, тож ефект і наслідки від них будуть довгостроковими. Натомість відключення Росії від міжнародної системи банківських платежів SWIFT може дати негайний результат.

Довідка. SWIFT – це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів, яка об'єднує 11 тисяч фінансових інститутів з 200 країн світу. Вона дозволяє швидко здійснювати банківські перекази між фіноператорами різних країн.

"Це стосується всіх туристичних поїздок, малого і середнього бізнесів. Ніхто не зможе нічим розраховуватись", – розповів російський політик Майк Фейгін.

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Але реалізувати самотужки такий банківський бойкот Росії США не можуть. SWIFT перебуває під юрисдикцією Бельгії. Відтак Вашингтону потрібна підтримка європейських партнерів, щоб відключити російську економіку від цієї мережі.

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Американська влада може обмежити операції з держборгом

Та поки в Євросоюзі не має одностайності у цьому питанні. А от обмежити операції з держборгом Росії американська влада може самотужки.

"США можуть заборонити працювати з деякими російськими банками. Це для Росії важливо і боляче, тому що вони грають зокрема на американському ринку капіталів, на ринку запозичень тощо", – відзначив аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич.

Нафтове ембарго – болісне обмеження

Втім це вдарить і по американських інвесторах, тож Білий дім не може не зважати на їхні інтереси. Ще одним болісним обмеженням для Росії може стати нафтове ембарго. Однак на такий рішучий крок Штати підуть лише у крайньому разі, – вважають експерти.

Санкції – з прицілом на майбутнє

У Білому домі ретельно прораховують ймовірні ризики від запровадження антиросійських обмежень і шукають болісні для Кремля точки, аби російська влада безпосередньо відчула наслідки своєї агресивної політики.



Росія відчуває важелі впливу США / Фото "Радіо Свободи"

З 2013 року американським компаніям заборонили продавати технології в Росію. І за 6 років Росія втратила світове лідерство із запуску супутників. Наприкінці 2020 року Вашингтон запровадив додаткові обмеження на співпрацю з "Роскосмосом".

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Як наслідок – росіяни провалили держзамовлення на запуск супутників для оборонної сфери. На думку експертів, нова адміністрація США продовжить завдавати точкових санкційних ударів, аби змусити Москву відмовитися від агресивної політики.