Россия в военно-полевой лагерь под Воронежем согнала более полутысячи единиц военной техники. По данным украинской разведки, государство-оккупант накопило у наших границ до 36 батальонных групп.

Это даже больше, чем в 2014 году, когда она развязала войну против нашего государства. Обострение ситуации стало одной из причин и тем первого телефонного разговора Джо Байдена и Владимира Путина.

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В Белом доме готовят санкции против России

Соединенные Штаты Америки заявили, что готовы помочь Украине в противостоянии с Россией. Сейчас это в основном дипломатическая поддержка. Однако Вашингтон показывает, что готов не только разговаривать с Путиным касаемо Донбасса, но и наказывать за другие преступления. Прежде всего говорится о:

попытках вмешаться в выборы президента США;

кибератаках на американские госучреждения;

нарушениях Кремлем международных договоров о запрещении применения химического оружия.

Сейчас в Белом доме идет подготовка очередного пакета санкций за эти "шалости". Под американскими санкциями уже более полутысячи российских компаний и граждан.

Среди них такие приближенные к Кремлю олигархи как Геннадий Тимченко, Виктор Вексельберг, и братья Роттенберги, один из которых является бенефициаром дворца Путина в Геленжике.

Пополнить их ряды могут также миллиардеры Алишер Усманов и Роман Абрамович. Оба, кроме бизнеса в России, имеют инвестиции в иностранных компаниях, в том числе и с американским капиталом.



Алишер Усманов и Роман Абрамович / Коллаж 24 канала

Отключение от SWIFT может дать немедленный результат

Впрочем надеяться на бунт олигархов не стоит. Санкции лишь "размывают" фундамент власти Путина, поэтому эффект и последствия от них будут долгосрочными. Зато отключение России от международной системы банковских платежей SWIFT может дать немедленный результат.

Справка. SWIFT - это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, которая объединяет 11 тысяч финансовых институтов из 200 стран мира. Она позволяет быстро осуществлять банковские переводы между финоператорами разных стран.

"Это касается всех туристических поездок, малого и среднего бизнеса. Никто не сможет ничем рассчитываться", – рассказал российский политик Майк Фейгин.

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Но реализовать самостоятельно такой банковский бойкот России США не могут. SWIFT находится под юрисдикцией Бельгии. Поэтому Вашингтону нужна поддержка европейских партнеров, чтобы отключить российскую экономику от сети.

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Американские власти могут ограничить операции с госдолгом

Но пока в Евросоюзе нет единодушия в этом вопросе. А вот ограничить операции с госдолгом России американские власти могут самостоятельно.

"США могут запретить работать с некоторыми российскими банками. Это для России важно и больно, потому что они играют в частности на американском рынке капиталов, на рынке заимствований и т.д.", – отметил аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

Нефтяное эмбарго – мучительное ограничение

Впрочем, это ударит и по американским инвесторам, поэтому Белый дом не может не считаться с их интересами. Еще одним болезненным ограничением для России может стать нефтяное эмбарго. Однако на такой решительный шаг Штаты пойдут только в крайнем случае, – считают эксперты.

Санкции – с прицелом на будущее

В Белом доме тщательно просчитывают возможные риски от внедрения антироссийских ограничений и ищут болевые для Кремля точки, чтобы российские власти непосредственно ощутили последствия своей агрессивной политики.



Россия чувствует рычаги влияния США / Фото "Радио Свободы"

С 2013 года американским компаниям запретили продавать технологии в Россию. И за 6 лет Россия потеряла мировое лидерство по запуску спутников. В конце 2020 года Вашингтон ввел дополнительные ограничения на сотрудничество с "Роскосмосом".

Обратите внимание США введут новые санкции против России, - Bloomberg

Как следствие – россияне провалили госзаказ на запуск спутников для оборонной сферы. По мнению экспертов, новая администрация США продолжит наносить точечные санкционные удары, чтобы заставить Москву отказаться от агрессивной политики.