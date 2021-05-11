В США заявили, что Байден и Путин договорились обсудить контроль оружия
В Соединенных Штатах заявили, что Джо Байден и Владимир Путин договорились обсудить контроль оружия. Спецпредставитель США по вопросам разоружения Роберт Вуд рассказал, что уже идет подготовка к переговорам лидеров обеих стран.
Источник:"Голос Америки"
Вуд отметил, что делал соответствующие заявления в своей речи на конференции ООН, посвященной проблемам разоружения.
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Байден и Путин договорились обсудить контроль оружия
Я также заявил, что президенты Байден и Путин согласились рассмотреть дискуссии о стратегической стабильности по ряду вопросов контроля вооружений и безопасности. Мы готовимся к этим дискуссиям,
– отметил спецпредставитель.
Вуд также добавил, что США используют продление действия СНВ-3 на 5 лет, чтобы "вместе с Россией, консультируясь с Конгрессом, союзниками и партнерами, добиваться контроля вооружений, который касается всего ядерного оружия России".
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