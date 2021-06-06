Байден и Путин могут встретиться не в Женеве, – СМИ

Саммит Джо Байдена и Владимира Путина может пройти не в швейцарской Женеве. Встреча президентов США и России, вероятно, состоится на одной из вилл недалеко от города.

Колумнист издания Ален Журдан заявил, что в Женеве трудно найти место, которое бы соответствовало уровню встречи глав двух сильнейших стран мира.

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Место встречи Байдена и Путина

В швейцарских властей до сих пор нет протокольного пространства в Женеве, предназначенного для двусторонних встреч такого уровня,

– написал журналист.

Он отметил, что вилла Fleur d'eau не подойдет для встречи лидеров США и России, потому что принадлежит Китаю.

Журдан считает, что наиболее вероятным местом проведения саммита Байдена и Путина станет имение Lohn. Оно расположено недалеко от столицы Швейцарии, города Берн.

Встреча Байдена и Путина: что известно