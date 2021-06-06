Байден и Путин могут встретиться не в Женеве, – СМИ

Саммит Джо Байдена и Владимира Путина может пройти не в швейцарской Женеве. Встреча президентов США и России, вероятно, состоится на одной из вилл недалеко от города.
Колумнист издания Ален Журдан заявил, что в Женеве трудно найти место, которое бы соответствовало уровню встречи глав двух сильнейших стран мира.
Читайте также Идут дорогой Советского Союза, – Путин сделал циничное заявление о США
Место встречи Байдена и Путина
В швейцарских властей до сих пор нет протокольного пространства в Женеве, предназначенного для двусторонних встреч такого уровня,
– написал журналист.
Он отметил, что вилла Fleur d'eau не подойдет для встречи лидеров США и России, потому что принадлежит Китаю.
Журдан считает, что наиболее вероятным местом проведения саммита Байдена и Путина станет имение Lohn. Оно расположено недалеко от столицы Швейцарии, города Берн.
Встреча Байдена и Путина: что известно
- Еще в апреле во время телефонного разговора Джо Байден предложил российскому президенту встретиться на нейтральной территории.
- Место и дату встречи Белый дом и Кремль согласовали 25 мая. Саммит лидеров 2 государств состоится 16 июня в Женеве.
- Среди тем, которые планируют обсудить лидеры США и России: кибербезопасность, вопрос целостности Украины, а также ситуация в Беларуси.