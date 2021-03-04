Неандертальское мышление, – Байден о губернаторах, отменивших ношение масок
Джо Байден раскритиковал губернаторов Техаса и Миссисипи, которые отменили для жителей своих штатов требование носить защитные маски в общественных местах. Президент США подчеркнул, что стране не нужно неандертальское мышление.
Источник:NBC News
По словам Байдена, следующие 2 месяца будут иметь решающее значение для развития или угасания пандемии. Масштабная вакцинация может коренным образом изменить природу коронавируса.
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Последнее, что нам нужно, – это неандертальское мышление о том, что на этом этапе все в порядке,
– подчеркнул Байден.
Действия губернаторов президент назвал "большой ошибкой".
Что Байден говорил о COVID-19
- Байден является сторонником вакцинации и максимального соблюдения карантинных норм. Он убежден, что только эпидемиологическая дисциплина поможет людям побороть COVID-19.
- Президент США рассказывал, что от пандемии коронавируса в США погибли более 500 тысяч человек – это больше, чем во время Первой мировой войны, Второй мировой войны и Вьетнамской войны.
- Байден подчеркнул: "никакие слова не могут заглушить боль от потери".
- Кроме того, президент США заявил, что уже к концу мая 2021 года США должны обеспечить вакциной каждого гражданина.
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