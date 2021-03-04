Джо Байден раскритиковал губернаторов Техаса и Миссисипи, которые отменили для жителей своих штатов требование носить защитные маски в общественных местах. Президент США подчеркнул, что стране не нужно неандертальское мышление.

По словам Байдена, следующие 2 месяца будут иметь решающее значение для развития или угасания пандемии. Масштабная вакцинация может коренным образом изменить природу коронавируса.

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Последнее, что нам нужно, – это неандертальское мышление о том, что на этом этапе все в порядке,

– подчеркнул Байден.

Действия губернаторов президент назвал "большой ошибкой".

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