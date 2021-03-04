Джо Байден гостро розкритикував губернаторів Техасу та Міссісіпі, які скасували для жителів своїх штатів вимогу носити захисні маски у громадських місцях. Президент США наголосив, що країні не потрібне неандертальське мислення.

За словами Байдена, наступні 2 місяці матимуть вирішальне значення для розвитку або згасання пандемії. Масштабна вакцинація може докорінно змінити природу коронавірусу. Актуально Техас і Міссісіпі скасували маски та карантинні обмеження: що кажуть у Білому домі Останнє, що нам потрібно, – це неандертальське мислення про те, що на цьому етапі все гаразд,

– наголосив Байден. Дії губернаторів президент назвав "великою помилкою". Що Байден казав про COVID-19 Байден є прихильником вакцинації та максимального дотримання карантинних норм. Він переконаний, що лише епідеміологічна дисципліна допоможе людям побороти COVID-19.

Президент США розповідав, що від пандемії коронавірусу у США загинуло понад 500 тисяч людей – це більше, аніж під час Першої світової війни, Другої світової війни та В'єтнамської війни.

Байден наголосив: "ніякі слова не можуть заглушити біль від втрати".

Окрім того, президент США заявив, що вже до кінця травня 2021 року США мають забезпечити вакциною кожного громадянина.