Американські штати Техас та Міссісіпі оголосили про скасування режиму обов'язкового носіння масок та дозволили бізнесу повернутися до звичної роботи. У Білому домі засудили таке рішення, там вважають його помилковим.

У Техасі скасують більшість карантинних обмежень та відновлять роботу підприємств з 10 березня, у Міссісіпі – з 3 березня.

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Техас повністю відкривають

Губернатор Техасу Грег Ебботт на своїй сторінці у твітері анонсував, що його штат "відкривається на 100%". Він зазначив, що також припинив у Техасі "дію масок".

За словами чиновника, зараз штат перебуває у зовсім іншій ситуації, ніж це було у березні 2020 року, коли вводилися перші обмеження через коронавірус.

Міссісіпі дозволяє бізнесу працювати без обмежень

Зі свого боку губернатор Міссісіпі Тейт Рівз також заявив, що вони скасовують обов'язкове носіння масок і додав, що тепер "бізнес зможе працювати на повну потужність без обмежень".

Наші госпіталізації та кількість випадків різко впали, а вакцина швидко поширюється. Час настав,

– сказав він.

У Білому дому стурбовані такими рішеннями

Радник з питань ситуації з COVID-19 у США Енді Славітт заявив, що не варто поспішати знімати всі обмеження.

В ефірі CNN він висловив думку про те, що передчасне скасування обмежень є помилковим, адже маски рятують безліч життів.

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Ситуація з коронавірусом у США: коротко