Техас и Миссисипи отменили маски и карантинные ограничения: что говорят в Белом доме
Американские штаты Техас и Миссисипи объявили об отмене режима обязательного ношения масок и позволили бизнесу вернуться к привычной работе. В Белом доме осудили такое решение, там считают его ошибочным.
Источник:NBC News
В Техасе отменят большинство карантинных ограничений и возобновят работу предприятий с 10 марта. В Миссисипи – 3 марта.
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Техас полностью открывают
Губернатор Техаса Грег Эбботт на своей странице в твиттере анонсировал, что его штат "открывается на 100%". Он отметил, что также прекратил в Техасе "действие масок".
По словам чиновника, сейчас штат находится в совершенно иной ситуации, чем это было в марте 2020 года, когда вводились первые ограничения из-за коронавируса.
Миссисипи позволяет бизнесу работать без ограничений
Со своей стороны губернатор Миссисипи Тейт Ривз также заявил, что они отменяют обязательное ношение масок и добавил, что теперь "бизнес сможет работать на полную мощность без ограничений".
Наши госпитализации и количество случаев резко упало, а вакцина быстро распространяется. Время пришло,
– сказал он.
В Белом доме обеспокоены такими решениями
Советник по вопросам ситуации с COVID-19 в США Энди Славитт заявил, что не стоит спешить снимать все ограничения.
В эфире CNN он высказал мнение о том, что преждевременная отмена ограничений является ошибочной, ведь маски спасают множество жизней.
Ситуация с коронавирусом в США: коротко
- По состоянию на 3 марта 2021 года в Соединенных Штатах зафиксировали более 29 миллионов случаев заражения COVID-19.
- Победить болезнь удалось почти 20 миллионам граждан. Умерли от инфекции 529 тысяч пациентов.
- За прошедшие сутки, 2 февраля, в стране обнаружили 57 789 случаев коронавируса.
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