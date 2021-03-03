Американские штаты Техас и Миссисипи объявили об отмене режима обязательного ношения масок и позволили бизнесу вернуться к привычной работе. В Белом доме осудили такое решение, там считают его ошибочным.

В Техасе отменят большинство карантинных ограничений и возобновят работу предприятий с 10 марта. В Миссисипи – 3 марта.

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Техас полностью открывают

Губернатор Техаса Грег Эбботт на своей странице в твиттере анонсировал, что его штат "открывается на 100%". Он отметил, что также прекратил в Техасе "действие масок".

По словам чиновника, сейчас штат находится в совершенно иной ситуации, чем это было в марте 2020 года, когда вводились первые ограничения из-за коронавируса.

Миссисипи позволяет бизнесу работать без ограничений

Со своей стороны губернатор Миссисипи Тейт Ривз также заявил, что они отменяют обязательное ношение масок и добавил, что теперь "бизнес сможет работать на полную мощность без ограничений".

Наши госпитализации и количество случаев резко упало, а вакцина быстро распространяется. Время пришло,

– сказал он.

В Белом доме обеспокоены такими решениями

Советник по вопросам ситуации с COVID-19 в США Энди Славитт заявил, что не стоит спешить снимать все ограничения.

В эфире CNN он высказал мнение о том, что преждевременная отмена ограничений является ошибочной, ведь маски спасают множество жизней.

Обратите внимание! США является лидером в мире по количеству больных коронавирусом граждан.

Ситуация с коронавирусом в США: коротко