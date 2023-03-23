США имеют проверенные данные о происхождении вируса – американская разведка нашла информацию о том, как создавался вирус и для чего. Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 Канал.

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Горькая правда или сладкая ложь

По его мнению, именно в этом заключается влияние на международную политику.

Да, американцы могут знать точную информацию о возникновении COVID-19. Но когда возникает вопрос ее обнародования, здесь начинается большая политическая игра, в которой COVID-19 – это повод для получения политических дивидендов одной из сторон международной геополитики,

– отметил Жданов.

Олег Жданов о последствиях обнародования отчета о происхождении COVID-19: смотрите видео

По словам военного эксперта, Соединенные Штаты будут взвешивать, что для них выгоднее, опубликовать горькую правду или сладкую ложь. И какие преференции могут получить США от каждой версии. Ведь, по его мнению, сегодня доказательную базу можно подвести подчто угодно.

"Если предположить, что будет опубликована жесткая версия отчета о происхождении COVID-19, тогда все побегут в международный суд в Гааге и подадут иски. И уже после решения суда от Китая потребуют выплаты репараций", - отметил военный эксперт.

Джозеф Байден разрешил обнародовать отчет о происхождении COVID-19