Время для деэскалации, – Байден поддержал Украину и пригрозил Путину ответить на агрессию
В разговоре с Владимиром Путиным американский президент Джо Байден подтвердил, что США полностью поддерживают Украину. Он подчеркнул, что настало время для деэскалации на Донбассе.
Источник:24 канал
Делать это стоит через дипломатические процессы. Об этом американский лидер заявил 15 апреля во время официального обращения в отношении России.
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Он подчеркнул, что США и Украина конструктивно движутся в этом направлении. И отметил, что в то же время в интересах США есть и сотрудничество с Россией.
Но если Россия будет вести себя агрессивно, мы будем отвечать,
– заверил политик.
И добавил, если окажется что Путин занимался незаконной деятельностью в сфере кибербезопасности и вмешивался в выборы США, на это будет надлежащая реакция.
"Думаю, что стоит отвечать сдержанно. Чрезвычайно важно, чтобы у нас продолжались прямые переговоры", – подытожил Байден.
О "Северном потоке-2"
Байден также высказался относительно "Северного потока-2". По его словам, это сложный вопрос, который влияет на союзников США в Европе.
Он подчеркнул, что длительное время выступает против его строительства и делал это еще до того, как выиграл президентские выборы в 2020 году.
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Что было раньше
- Байден заявил, что действия России угрожают национальной безопасности, а также внешней политике и экономике страны
- Поэтому американский лидер 15 апреля объявил чрезвычайную ситуацию в сфере нацбезопасности.
- В этот же день он подписал новые санкции против России. Ограничение касается 32 физических и юридических лиц, а также 6 технологических компаний.
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