В разговоре с Владимиром Путиным американский президент Джо Байден подтвердил, что США полностью поддерживают Украину. Он подчеркнул, что настало время для деэскалации на Донбассе.

Делать это стоит через дипломатические процессы. Об этом американский лидер заявил 15 апреля во время официального обращения в отношении России.

​К теме Байден выступает с заявлением по России: видео

Он подчеркнул, что США и Украина конструктивно движутся в этом направлении. И отметил, что в то же время в интересах США есть и сотрудничество с Россией.

Но если Россия будет вести себя агрессивно, мы будем отвечать,

– заверил политик.

И добавил, если окажется что Путин занимался незаконной деятельностью в сфере кибербезопасности и вмешивался в выборы США, на это будет надлежащая реакция.

"Думаю, что стоит отвечать сдержанно. Чрезвычайно важно, чтобы у нас продолжались прямые переговоры", – подытожил Байден.

О "Северном потоке-2"

Байден также высказался относительно "Северного потока-2". По его словам, это сложный вопрос, который влияет на союзников США в Европе.

Он подчеркнул, что длительное время выступает против его строительства и делал это еще до того, как выиграл президентские выборы в 2020 году.

Заявление Байдена по России: смотрите видео

Что было раньше