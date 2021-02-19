Байден резко высказался о России из-за агрессии в Украине: что сказал
Американский президент Джо Байден подчеркнул, что видит угрозы со стороны Кремля для демократического мира. Также он считает, что США и Европа должны поддерживать территориальную целостность Украины.
Россия пытается осуществлять атаки на западные демократии. Для этого, в частности, использует коррупцию. Об этом Байден говорил в своей речи на Мюнхенской конференции безопасности.
Обратите внимание Байден хочет прекратить "вечные войны" с участием США
Он подчеркнул, что российский президент Владимир Путин хочет ослабить европейский проект и союз НАТО, подорвать трансатлантическое единство.
Потому что Кремлю значительно проще атаковать и запугивать отдельную страну, чем вести переговоры с сильным и объединенным трансатлантическим сообществом,
– отметил он.
"Поэтому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины должно оставаться жизненно важным вопросом как для Европы, так и для США", – добавил американский политик.
Байден: Мы хотим будущего без применения силы
По словам Байдена, вызовы, связанные с Россией, отличаются от тех, что касаются Китая. Однако они так же реальны. Он также отметил, что речь идет не о противопоставлении Востока и Запада.
"И не о том, что мы хотим конфликта. Мы хотим будущего, в котором все страны будут иметь возможность свободно выбирать свой путь. Без угроз применения силы и принуждения", – подытожил президент США.
Поделиться новостью