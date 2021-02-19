Американский президент Джо Байден подчеркнул, что видит угрозы со стороны Кремля для демократического мира. Также он считает, что США и Европа должны поддерживать территориальную целостность Украины.

Россия пытается осуществлять атаки на западные демократии. Для этого, в частности, использует коррупцию. Об этом Байден говорил в своей речи на Мюнхенской конференции безопасности.

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Он подчеркнул, что российский президент Владимир Путин хочет ослабить европейский проект и союз НАТО, подорвать трансатлантическое единство.

Потому что Кремлю значительно проще атаковать и запугивать отдельную страну, чем вести переговоры с сильным и объединенным трансатлантическим сообществом,

– отметил он.

"Поэтому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины должно оставаться жизненно важным вопросом как для Европы, так и для США", – добавил американский политик.

Байден: Мы хотим будущего без применения силы

По словам Байдена, вызовы, связанные с Россией, отличаются от тех, что касаются Китая. Однако они так же реальны. Он также отметил, что речь идет не о противопоставлении Востока и Запада.

"И не о том, что мы хотим конфликта. Мы хотим будущего, в котором все страны будут иметь возможность свободно выбирать свой путь. Без угроз применения силы и принуждения", – подытожил президент США.

Обратите внимание! С начала 2021 года на Донбассе наблюдается обострение ситуации. Российские наемники продолжают обстрелы позиций ВСУ. К сожалению, погибли 11 украинских воинов.