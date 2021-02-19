Американський президент Джо Байден наголосив, що вбачає загрози з боку Кремля для демократичного світу. Також він вважає, що США та Європа повинні підтримувати територіальну цілісність України.

Росія намагається здійснювати атаки на західні демократії. Для цього, зокрема, використовує корупцію. Про це Байден говорив у своїй промові на Мюнхенській безпековій конференції.

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Він підкреслив, що російський президент Володимир Путін хоче послабити європейський проєкт та союз НАТО, підірвати трансатлантичну єдність.

Тому що Кремлеві значно простіше атакувати й залякувати окрему країну, аніж вести перемовини з сильною та об'єднаною трансатлантичною спільнотою,

– зазначив він.

"Тому відстоювання суверенітету та територіальної цілісності України має залишатися життєво важливим питанням як для Європи, так і для США", – додав американський політик.

Байден: Ми хочемо майбутнього без застосування сили

За словами Байдена, виклики, пов'язані з Росією, відрізняються від тих, що стосуються Китаю. Проте вони так само є реальними. Він також наголосив, що мовиться не про протиставляння Сходу та Заходу.

"І не про те, що ми хочемо конфлікту. Ми хочемо майбутнього, у якому всі країні будуть мати можливість вільно обирати свій шлях. Без погроз застосування сили та примусу", – підсумував президент США.

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