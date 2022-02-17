В комментарии журналистам Байден также подчеркнул, что пока снова звонить Путину он не намерен. К этому времени администрация президента США сообщила, что Россия стянула к украинским границам еще 7 тысяч военных.

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Угроза вторжения остается, – Байден

Байден отметил: угроза вторжения остается, хотя и Россия в своем ответе США на так называемые "гарантии безопасности" заверила, что якобы намерения нападать на Украину не имеет.

Ч то касается того, когда именно может произойти вторжение, то глава Белого дома конкретизировал – наиболее угрожающими являются ближайшие несколько дней.

Операция может состояться под "фальшивым" флагом

Как информирует Reuters, США предполагают, что операция России может состояться под "подставным флагом". О таких намерениях, считает Байден, свидетельствуют обстрелы на Донбассе 17 февраля.

Байден обратился к госсекретарю США, чтобы тот изменил свои планы. Теперь Энтони Блинкен выступит на Совбезе ООН – относительно угрозы в Украине.

Доказательства на местах свидетельствуют о том, что Россия движется к неизбежному вторжению. Это решающий момент,

– подтвердила мнение Байдена посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

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Угроза российского вторжения в Украину: последние новости

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе согласовали санкции против России в случае вторжения.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что российские войска вновь приблизились к украинской границе.

В Минобороны Британии тоже соглашаются, что Москва наращивает свое военное присутствие в течение последних 48 часов.

Тем временем секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко подчеркнул, что сейчас у границы Украины 130 тысяч российских военных.

Важно! В условиях угрозы со стороны России Вооруженные Силы Украины готовы встать на защиту родной земли в любой момент. Международные партнеры поддерживают нашу страну и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в армию!

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