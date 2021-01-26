Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает газопровод "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы. Также он хочет изучить санкции.

Источник: 24 канал

В частности говорится о том, какие ввела администрация Дональда Трампа против него. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Плохая сделка для Европы

По ее словам, президент по-прежнему считает "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы.

Нам известно, что предыдущая администрация ввела новые ограничения по газопроводу. И мы проведем обзор этих мероприятий,

– отметила Псаки.

Обсуждение с европейскими партнерами

Также пресс-секретарь отметила, что Белый дом планирует продолжать обсуждение этого проекта, в частности – с европейскими партнерами.

Заметим! Недавно кандидат на пост гос-секретаря США Энтони Блинкен назвал строительство российского газопровода "Северный поток-2" плохой идеей. Он пообещал, что команда Байдена будет препятствовать реализации этого проекта.