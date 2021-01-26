Байден считает "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы: детали
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает газопровод "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы. Также он хочет изучить санкции.
Источник: 24 канал
В частности говорится о том, какие ввела администрация Дональда Трампа против него. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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Плохая сделка для Европы
По ее словам, президент по-прежнему считает "Северный поток-2" плохой сделкой для Европы.
Нам известно, что предыдущая администрация ввела новые ограничения по газопроводу. И мы проведем обзор этих мероприятий,
– отметила Псаки.
Обсуждение с европейскими партнерами
Также пресс-секретарь отметила, что Белый дом планирует продолжать обсуждение этого проекта, в частности – с европейскими партнерами.
"Северный поток-2" и США: что известно
- Сенат США 1 января одобрил законопроект об оборонном бюджете, который ветировал президент страны Дональд Трамп. Его объем – более 740 миллиардов долларов.
- Документ предусматривает выделение 250 миллионов долларов на военную помощь Украине и усиление санкций против компаний, участвующих в строительстве и функционировании газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
- С 1 января иностранные компании, которые проводят тестирование, инспектирование и сертификацию трубопровода, имеют 30 дней, чтобы выйти из проекта, иначе они попадут под жесткие ограничения США.
- По данным СМИ, новоизбранный президент Штатов Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не построили.
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