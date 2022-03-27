Байден сделал то, что и должен честный политик, – политтехнолог о высказываниях о Путине
Джо Байден после разговора с украинскими беженцами в Варшаве сравнил Владимира Путина с "мясником". Кое-кто раскритиковал такое заявление, однако он совершил совершенно правильный и честный поступок.
Об этом заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен в эфире 24 канала.
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"С дипломатической точки зрения, а также с точки зрения политиков, на чьей территории не идет война, возможно, было бы правильно выбрать более аккуратную формулировку. Однако Байден, я удивился, сделал то, что должен был сделать честный политик", – отметил политтехнолог.
По словам Тизенгаузена, Байдену очень хорошо известно, что действительно происходит в Украине из-за действий России.
Возможно, даже гораздо больше, чем нам с вами. Я в этом не сомневаюсь, учитывая разведданные, которые передает и наша разведка в частности. Поэтому он совершил очень правильный и честный поступок,
– добавил политтехнолог.
Следует заметить, что высказывания Байдена о Путине прокомментировал Эммануэль Макрон. По его мнению, такие заявления могут сделать невозможным дипломатическое решение ситуации, в которую верит французский президент.
Тизенгаузен прокомментировал заявление Байдена о Путине: смотрите видео