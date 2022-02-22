Байден сегодня снова выступит с обращением относительно Украины

22 февраля 2022 , 17:53
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Источник:

The Washington Post

Джо Байден вечером 22 февраля вновь выступит с публичным обращение относительно Украины. Американский лидер будет говорить об угрозах со стороны России.

Известно, что президент Соединенных Штатов начнет свое обращение в 21:00 по Киеву. Сейчас другие детали неизвестны.

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Байден выступит с обращением относительно Украины

Джо Байден 22 февраля вновь выступит с обращением по ситуации в Украине. В частности, политик будет говорить об обострении агрессии со стороны России.

Напомним, ранее стало известно, что Вашингтон уже в скором времени введет санкции против Москвы, которые нанесут ей "сокрушительный удар". США готовы решительно реагировать на признание Владимиром Путиным боевиков на Донбассе.

Предварительное обращение Байдена: что известно

  • Байден 18 февраля выступил со срочным обращением в отношении Украины. Тогда он подчеркнул, что имеет основания полагать, что Владимир Путин уже одобрил решение напасть на Украину.
  • Политик снова сказал, что американских военных в Украину не будут отправлять. Однако пообещал, что Москва получит санкции за ее агрессию.
  • Также американский президент подчеркнул, что Россия солгала, что "обстрелы жилых районов на Донбассе устроила Украина". Это не соответствует действительности.

Вспомните – срочное обращение Джо Байдена за 18 февраля: смотрите видео

 

Автор: Наталія Пристанська