Байден сегодня снова выступит с обращением относительно Украины

Джо Байден вечером 22 февраля вновь выступит с публичным обращение относительно Украины. Американский лидер будет говорить об угрозах со стороны России.

Известно, что президент Соединенных Штатов начнет свое обращение в 21:00 по Киеву. Сейчас другие детали неизвестны.

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Байден выступит с обращением относительно Украины

Джо Байден 22 февраля вновь выступит с обращением по ситуации в Украине. В частности, политик будет говорить об обострении агрессии со стороны России.

Напомним, ранее стало известно, что Вашингтон уже в скором времени введет санкции против Москвы, которые нанесут ей "сокрушительный удар". США готовы решительно реагировать на признание Владимиром Путиным боевиков на Донбассе.

Предварительное обращение Байдена: что известно

Байден 18 февраля выступил со срочным обращением в отношении Украины. Тогда он подчеркнул, что имеет основания полагать, что Владимир Путин уже одобрил решение напасть на Украину.

Политик снова сказал, что американских военных в Украину не будут отправлять. Однако пообещал, что Москва получит санкции за ее агрессию.

Также американский президент подчеркнул, что Россия солгала, что "обстрелы жилых районов на Донбассе устроила Украина". Это не соответствует действительности.

Вспомните – срочное обращение Джо Байдена за 18 февраля: смотрите видео