Заметим, что это произошло после сообщения о его заболеваемости коронавирусом. Байден заявил, что даже находясь в изоляции он будет работать на благо американского народа.

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Что Байден сказал в адрес Маска

Президент США Джо Байден на своей личной странице в социальной сети X обвинил американского бизнесмена Илона Маска и его богатых друзей в попытках купить президентские выборы.

Сначала глава Белого дома написал "я болен", чем намекнул на то, что он недавно заболел коронавирусом. Впрочем, через некоторое время контекст этого сообщения изменился.

Меня тошнит от Илона Маска и его богатых друзей, которые пытаются купить эти выборы,

– написал Байден в следующем посте.

Таким образом, президент США выразил возмущение попытками влияния на выборы и призвал своих сторонников активнее поддерживать его предвыборную кампанию.

Заметим, что по сообщению СМИ, Илон Маск внес значительную сумму Маск внес значительную сумму в комитет, который работает над тем, чтобы Трамп победил. Впрочем, какую конкретно сумму внес американский бизнесмен, не разглашается.