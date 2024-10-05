В то же время Байден считает, что президентские выборы будут свободными и честными. Об этом американский президент заявил во время брифинга в Белом доме.

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Пройдут ли выборы в США мирно

Джо Байден выразил обеспокоенность относительно недавних комментариев Дональда Трампа и кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса.

Я уверен, что выборы будут свободными и справедливыми. Я не знаю, будут ли они мирными,

– сказал Байден.

По его словам, то, что говорил Трамп, когда ему не понравился результат последних выборов, "было очень опасным". Также он отметил, что кандидат в вице-президенты от Республиканской партии не сказал, что согласится с результатами выборов.

Когда президент США покидал зал после своего выступления, один из репортеров спросил, не собирается ли он пересмотреть свое решение о выходе из президентской гонки.

Я возвращаюсь,

– лаконично пошутил Байден и рассмеялся.

К слову, ранее появилась информация о том, что Байден может "продвинуть" заявку Украины на вступление в НАТО до конца своего срока на посту президента США. Признаки этого появились во время поездки Владимира Зеленского в Вашингтон.