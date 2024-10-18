18 октября президент Байден прибыл в Берлин. Там он встретится с лидерами Франции, Германии и Великобритании и обсудит совместные усилия союзников по помощи Украине.

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Не имеем права опускать руки

Уже выступая в немецкой столице, глава США призвал партнеров продолжать поддержку Украины.

Американский лидер подчеркнул, что нужно обеспечивать помощь Киеву, пока он не достигнет справедливого и устойчивого мира.

Байден осудил действия Путина, назвав его нападение на Украину жестоким.

Также президент заявил, что сегодня за "НАТО остается сильным и более объединенным, чем когда-либо". Байден добавил: "Нас ждет очень тяжелая зима. Мы не можем опускать руки".

К слову, в Белом доме сказали, что вопрос приглашения Украины обсуждают между членами Альянса, однако консенсуса нет.