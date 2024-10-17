Украина сделала все, чтобы визит Зеленского в Брюссель был максимально результативным. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что в штаб-квартире НАТО начался саммит руководителей оборонных ведомств стран Альянса.

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Чего ждать от встреч в Брюсселе

Возможно, Владимир Зеленский сможет провести переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Значение США не стоит преуменьшать, ведь их справедливо считают наиболее мощной страной мира в экономическом и военном плане.

Визит Байдена в Германию является важным, но не надо забывать, что мы должны формировать другое, противоположное от Байдена, мнение в Альянсе относительно поддержки Украины. Украинское руководство уже это делает.

Украине представилась возможность убедить наших западных партнеров, что они не совсем правильно выстраивают стратегию сдерживания России. Хотя определенные сдвиги уже есть. На саммите в Мадриде в 2022 году НАТО частично изменил свою стратегию,

– отметил Клочко.

Он добавил, что заявления, которые сейчас озвучивает Украина, о неядерных средствах сдерживания, выглядят как фантастика. В это сложно поверить еще и из-за очень слабой структуры НАТО в вопросах сдерживания агрессора.

Какой статус может получить Украина

Стоит заметить, что Южная Корея не является членом НАТО, но она особый партнер США. К таким странам также относится Япония и Израиль. По словам Клочко, Украина также может быть одним из таких партнеров.

Если Европа обеспокоена вопросами безопасности, она может давить на Байдена так, чтобы он изменил свое мнение. Не просто дал приглашение в НАТО, а сделал нас особым партнером,

– добавил Валерий Клочок.

В таком случае в Украине могут разместить, например, дивизию морских пехотинцев США вместе с оружием. Это не фантазии, а реальность, которая необходима для того, чтобы обезопасить себя от агрессии.

Мероприятия, которые провел и будет проводить Зеленский в Европе, это очень хорошо. Нас выслушали, дискуссия запустилась, пресса пишет, первые полосы всех иностранных изданий забиты сообщениями о Плане победы. Хотя есть разные оценки по этому поводу.

"Когда-то поставки летального оружия казались чем-то нереальным. А сегодня уже стоит вопрос не разрешения, а количества этого оружия. Поэтому мы используем все шансы для того, чтобы изменить позицию Байдена. Если 17 октября состоится его встреча с Зеленским – это вообще фантастика", – подытожил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".